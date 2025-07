Iako trenutno ne preuzima glumačke uloge, njegov 24-godišnji sin Dilan Daglas bi trebalo da debituje kao glumac u nadolazećem trileru "I Will Come to You", izvestio je Variety u martu. Igraće glavnog lika Džulijana Marksa, opisanog kao "složen i enigmatičan lik vođen protivrečnim željama i mutnim motivima", prenosi Tportal.