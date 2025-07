Izvori bliski slavnom paru tvrde da Kanje Vest ne samo što stilizuje svoju suprugu Bjanku Ćensori – već joj i plaća da nosi provokativne odevne kombinacije koje redovno šokiraju javnost. Prema novim navodima, reper je do sada potrošio stotine hiljada dolara, a Bjanka je uspela da celu priču pretvori u unosan posao.

Bikini od slatkiša koštao 100.000 dolara

Bjanka (30), poznata po izazovnim modnim izdanjima, nedavno je izazvala pažnju u Njujorku noseći bikini napravljen od slatkiša , koji je kombinovala sa srebrnim štiklama . Iako je izgled delovao kao još jedan ekscentričan modni trenutak, izvor za U.S. Sun tvrdi da je upravo taj autfit Kanje platio čak 100.000 dolara.

– Ideja je predstavljena Bjanki, ali je ona odbila da to obuče bez adekvatne finansijske kompenzacije – navodi insajder.

Zarađuje po izgledu – a već je „teška“ tri miliona

– Mnogo te odeće joj se ne sviđa, ali zna kako da to preokrene u svoju korist. Kaže mu: ‘Nosim to – ako mi platiš’ – otkriva izvor.

Prema istom izveštaju, Bjanka je do sada zaradila oko tri miliona dolara od ovog neobičnog modnog aranžmana.