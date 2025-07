„Sijao je… Bio je spreman“

Džekson u to vreme nije živeo na svom legendarnom imanju Neverlend , već u iznajmljenoj vili u elitnom naselju Holmby Hills u Los Anđelesu, nedaleko od „Stejpls centra“, gde su se svakodnevno održavale naporne probe za turneju „This Is It“ , zakazanu za čak 50 večeri.

24. jun 2009: Poslednji dan

19.00 h – Polazak na probu

Stigli su do „Stejpls centra“, gde ga je logistički menadžer Alberto Alvares odvezao do svlačionice u golf vozilu. Svi koji su te večeri bili prisutni tvrde da je bio u top formi.

19–21 h – Vizuelna produkcija i poslednje probe

21 h – Ikone popa, poslednji put

Billie Jean, Smooth Criminal, She's Out of My Life – sve uz punu koreografiju.