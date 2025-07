Silovali je u kolima

"Bilo je to u mojim ranim tinejdžerskim godinama. Nekolicina dečaka me je silovala na zadnjem sedištu nečijeg auta“, ispričala je Kim Novak za "The Guardian".

Borba sa poremećajem

Ali, ja sam najčešće bila okružena ljudima koji nisu verovali u mene. Prvi od njih je bio moj otac. Mislio je da ništa ne vredim i to mi je često govorio. Kasnije sam shvatila i da je on bio psihički bolestan, gotovo uvek u depresivnom raspoloženju, pa ga ne mogu kriviti za takvo ponašanje, ali izuzetno je bolelo što čak ni najbliži ne veruju u mene. I sa svakim negativnim komentarom ja bih sve više sumnjala u sebe, a uz bipolarnost to me je odvlačilo u depresiju“, otvoreno je priznala slavna glumica.