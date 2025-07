Stil i glamur u prepoznatljivom izdanju

Povratak na binu: Letnja turneja kreće iz Španije

Fotografije su objavljene dan pre početka njene letnje turneje "Up All Night",koja startuje 8. jula u Španiji. Ovo je prva Lopezina turneja od 2019. godine, kada je održala „It’s My Party“ koncertnu seriju. Njena poslednja najavljena turneja, This Is Me Live, otkazana je 2024. godine jer je želela da posveti vreme porodici i deci.