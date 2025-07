Alison Mak (42), nekadašnja zvezda popularne serije Smolvil, ponovo je na slobodi – i to nakon što je provela 21 mesec u zatvoru, zbog umešanosti u jedan od najšokantnijih skandala u Holivudu: slučaj seksualnog kulta NXIVM.

Ključna uloga u regrutovanju žena za kult

Pokajanje samo na papiru?

Iako je pred izricanje presude u putila pismo s izraženim kajanjem, mnogi smatraju da je to bilo isključivo iz taktičkih razloga.

„Možda je to bio jedini trenutak kada je zaista delovala kao da joj je žao,“ rekao je jedan izvor za Radar Online i dodao: „Ona je holivudska verzija Peti Hrst.“ (aluzija na naslednicu koja je postala član terorističke grupe)

Alison Mak je ranije igrala u serijama kao što su 7th Heaven, The Twilight Zone i najpoznatije – Smolvil , gde je tumačila lik Kloi Salivan, prijateljice mladog Klarka Kenta.

Šta je zapravo bio NXIVM?

Ključni događaji koji su srušili kult NXIVM

Nakon što su bivši članovi zatražili zvaničnu istragu, The New York Times objavljuje šokantan izveštaj o brendiranju žena, što dovodi do pokretanja krivične istrage. Ranijer beži u vilu u Meksiku.