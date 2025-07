O koncertu Marka Perkovića Tompsona čulo se čak do Strazbura . Čitav region, a i Evropa bruje o ustaškom piru koji se proteklog vikenda odigrao u Zagrebu pred oko pola miliona ljudi.

U logoru Jure sedi, Svojoj vojsci on besedi.

On ne viče ajme meni, Već on kliče: Za dom spremni!

Crna legija bila je dobro opremljena i naoružana, a centar za obuku bio joj je na Koševu u Sarajevu . Francetić je pretvorio svoj stan na Alifakovcu u Sarajevu u zatvorsku kuhinju i perionicu rublja . U početku je njegova jedinica brojala 1000 do 1500 ljudi i vrlo brzo postala poznata po monstruoznosti i svireposti, zajedno sa Handžar divizijom . U sastavu jedinice nalazili su se u velikom broju i bosanski muslimani.

Crna legija je od svog osnivanja imala akcije etničkog čišćenja srpskog stanovništva na planinama Ozren i Romanija, međutim najbrutalniji zločini dogodili su se na proleće 1942. godine, tokom ofanzive koja je trajala od marta do maja.

Ofanziva je počela u martu i kretala se prema Drini, potiskujući ispred sebe desetine hiljada izbeglica . Italijani su blokirali prolaz kod Višegrada prema Srbiji, na mostu u Višegradu italijanska straža je preko reke puštala samo one koji su imali da im plate zlatom, stokom ili nekom drugom vrednošću. Ostali su morali nizvodno do Miloševića i Starog Broda, gde su skelom ili čamcima pokušavali da pređu reku i izbegnu Francetićeve ustaše.

Narod je krenuo prema selima Stari Brod i Miloševići i tada dolazi do najvećeg zločina 22. marta na Mladence koji je poznat kao „Krvavi mladenci” . Strahote i monstruoznosti nad srpskim civilima šokirale su i Nemce.

Izbeglicama koji su preživeli pokolj, Jure Francetić poručio je da se vrate slobodno kućama. Deo naivnih se vratio, verujući da je mukama došao kraj, ali na putu su ih ponovo presrele ustaše i pobile ih . Ubistva su trajala sve do maja meseca.

Do 9. aprila 1942. ovi prostori su uglavnom bili su očišćeni od Srba, a Jure Francetić Paveliću šalje na poklon čuturu sa vodom iz Drine povodom prve godišnjice NDH.

Masovni pokolj Srba u Starom Brodu i Miloševićima nije bio jedini zločin jedinica kojima je komandovao Jure Francetić. Jer kuda god je prošao, Francetić je ostavljao krvave tragove zločina nad Srbima. Njegove jedinice su u Gornjem Malovanu ubile 70 civila , a tokom juna i jula 1942. Francetićeve jedinice su zajedno sa Nemcima i Italijanima tokom operacije na Kozari pobile gotovo 25.000 ljudi, od kojih su oko 9.000 bila deca do 14 godina.

„Išao sam običnim seoskim putem i bilo je obično letnje jutro, nešto vedrije zbog kišice koja je preko noći rosila. Bilo mi je teško i hteo sam da zaplačem , jer mi iz pameti nisu izlazili divni drugovi koji su izginuli u jučerašnjem okršaju s ustašama, tu, negde preda mnom, na bujnim njivama i livadama. Ali ono što sam video toga jutra, a o čemu sam toliko puta čitao, slušao, i što sam verovao, tako me je zapanjilo svojim užasom , da je zbrisalo svaki bol za milim drugovima… da, ipak je sve to izgledalo drukčije nego kada se čita.

Krenuo sam dalje. Na raskršću, na pomolu prema gradu, dvadeset i pet do trideset leševa. Gomila ljudskih, ženskih, dečjih tela , udova, glava... Jedna majka držala je u naručju svoje dete , i to kako je ničice pala skoro ga je pritisnula svojim telom, kao da je hela da ga zaštiti. Druga majka nije držala tako svoje dete. Ona je ležala na leđima, a dete, ispušteno kraj nje, skupljeno u gomilu", sećao se Milovan Đilas.

Francetića i njegovog pilota su odmah uhvatili partizani , ali nisu mogli da ih odbrane od seljaka. Jedan od seljaka udario ga je tupim delom sekire u glavu , a u partizanskom izveštaju navodi se da je to učinio Mile Trbojević i da je tom prilikom Francetiću pukla lobanja . Zatim su seljaci Francetića i pilota izboli vilama i roguljama. Teško ranjen Francetić prebačen je u partizansku bolnicu u Slunju gde su hirurzi pokušali da mu spasu život da bi ga zamenili za 100 jasenovačkih logoraša, ali nisu u tome uspeli.

Partizani su kamionom odvezli telo Francetića u nepoznatom pravcu i do danas nije poznato gde je sahranjen krvnik. Hrvatske neoustaše već decenijama pokušavaju da pronađu njegov grob . Smrću Francetića, komandant Crne legije postao je njegov dotadašnji zamenik Rafael Boban koji je do kraja rata činio zverstva širom NDH.

Za zločine Francetićevih jedinica u Starom Brodu i Miloševićima, kao i za većinu zločina nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, niko nije odgovarao . Srbi su po završetku rata očekivali da će komunističke vlasti pokrenuti istragu i organizovati suđenja, ali to se nije dogodilo. Štaviše, na delu je bila glasna ćutnja o jednom od najstravičnih zločina ustaša nad Srbima tokom rata.

Srpski pisac Momir Krsmanović je kao osmogodišnji dečak 3. oktobra 1941. preživeo ustaški pokolj u mestu Klisura podno Sjemeća u Podrinju, kada su ubijeni njegova majka Joka, šestogodišnji brat Radomir i mnogobrojna rodbina. U svojim delima opisao je između ostalog i ustaški pir u Starom Brodu, jer je i sam bio svedok tog bestijalnog ludila s obzirom na to da se u martu 1942. našao sa preživelim ocem Milivojem i bratom Miloradom među srpskim izbeglicama koji su bežali ka Srbiji od Crne legije.

Mene je negdje između Miloševića i Starog Broda zajmio jedan pijani ustaša , gađajući me bajonetom. Uteknem mu nekako i šćućurim se među poubijane. Kriomice gledam kako mi ubiše majku i mlađu braću. Svega i svačega je bilo, Mnoge djevojke, gledajući zvjerstva, ne čekajući da im se približe ustaše masovno su skakale u Drinu. A Drina puna leševa, među njima samo vidiš, zaplove ženske kose…”

Milovan Bakmaz , rođen 1931, iz Sokolovića kod Sokoca, ispričao je: „…Krenula kolona naroda od Olova, Kladnja, Mokrog, Pala, Prače, iz sela oko Sarajeva, Rogatice… To je bio užas, puno je Sjemećko polje srpskih izbjeglica, da baciš šibicu pala bi na iksana ili na stoku koju smo poveli sa sobom. Idemo prema Višegradu u koloni, pješice, iznemogli, djeca i stari na volovskim kolima i konjima. Dođemo na ćupriju na Drini kad Italijani ne daju preko Drine. Mi onda u Miloševiće i zanoćimo po kućama. Sjećam se, dobra imanja, ograde im pletene sa prućem. Odjednom narod poče da vrišti i kuka . Pokojna majka spodbije mene, ostavi kravu i zajedno sa narodom bježimo jednim sokakom dolje prema Starom Brodu. I pored jednog žbuna se šćućurimo, a okolo puca, ljudi padaju, skaču u Drinu. Pravi haos, ljudi moji, stoji vriska žena i djece. Opkolili su nas, dobro se sjećam sve naoružani muslimani sa fesovima na glavama. Mi se izvlači odatle, i opet bježi. Bježi. Usput mi pogibe stric Joja, i neke komšije…

Kad dođosmo do Drine samo jedan pontonski čamac, i to šupalj, a okolo ima nekoliko ‘iljada duša. Vidimo preko Drine prema nama dvije grupe, posebno Nijemci, a posebno Nedićevci. Kad se smrači, čujemo ustaše kako zovu: ‘Jovaneee…‘. Moj otac nas ubaci na nekakav čamac i pređosmo Drinu. Tu ugledamo Nedićevce i Nijemce kako razgovaraju, a onda sa jednim čamcem krenu patrola preko Drine, među narod, a druga uz Drinu i viču: ‘Curik ustaš, curik ustaš…‘. Narod pršte kojekuda, neko pređe Drinu, neko bježi uz one strane. Da nije bilo Nedićevaca i Nijemaca sve bi ono ustaše pobile, ne bi mogla Drina sve primiti, sigurno bi je začepili...”