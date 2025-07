- Uvek kažem da sam u datim okolnostima fantastična. Potonem, pa se podignem, plačem pa se smejem. Borim se sa rakom dojke koji je otišao i na limfne žlezde. Pre nekoliko dana sam odlučila da proglasim svoju ličnu pobedu. Završila sam onaj protokolarni gde spadaju hemoterapije, dve operacije, radiozračenja. Pre nekoliko dana sam samo rekla, dobro je sa ovim sam završila. Sve vreme sam radila, odem na terapiju pa na predstavu, pa hemioterapija pa turneja. Mora čovek da preispita sebe i pronađe svoj recept za oporavak. Ni u jednom trenutku nisam shvatila da sam bolesna, niti sam to doživljavala tako. Sve je naišlo kao cunami koji me je napao sa svih strana i razorio me. Svi mi pričaju da sam jaka, ja kažem da nisam. Slučajno sam otkrila rak kada sam napipala kvržicu. Nema tu pitanja zašto baš meni? Stalno se treba kontrolisati jer se to meni razvilo za 6 meseci - poručila je Vesna.