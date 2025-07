- Imaju porodičan kod, tradicionalni odnos i vole da kažu - to je naše porodično okupljanje. Skoro je bila jedna prijateljica, Andrej je odlazio, pošto živi na Voždovcu, i poljubio je mene, pa Davida, a ona je rekla: "Od kada to nisam videla, da se braća ovako slažu". Najsrećnija sam zbog toga, to je ogromna stvar u današnje vreme - istakla je Lidija.