Medsenov kardiolog je potvrdio da je uzrok smrti srčani zastoj , a kao dodatni činioci navedeni su srčani problemi i alkohol. Medsen je pronađen bez svesti u svojoj rezidenciji u Malibuu 3. jula ujutru. Predstavnik Šerifovog odeljenja okruga Los Anđeles potvrdio je za The Post da je zvezda filma "Donnie Brasco" proglašena mrtvom na licu mesta u 8:25 sati, te su naglasili da nema tragova zločina.

Nakon iznenadnog gubitka, predstavnici glumca izdali su izjavu: "U poslednje dve godine, Majkl Medsen je radio izvanredan posao u nezavisnoj kinematografiji, uključujući nadolazeće filmove 'Resurrection Road', 'Concessions' i 'Cookbook for Southern Housewives'. Iskreno se radovao ovoj novoj fazi svoje karijere", preneli su njegovi menadžeri Smit i Suzan Feris, zajedno s publicisticom Liz Rodrigez.

Takođe su dodali: "Majkl je bio u procesu objavljivanja nove knjige pod nazivom 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems', koja je trenutno u fazi uređivanja. Majkl Medsen je bio jedna od najlegendarnijih figura Holivuda i neizmerno će nedostajati."