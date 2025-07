Kako je Klaudija ispisala sopstvenu sudbinu

Život rok zvezde sa telohraniteljima za... donji veš?!

Biti supermodel devedesetih, to je bila posebna priča. Klaudija je za Elle otkrila koliko je to zapravo bilo ludo.

- Živela sam kao rok zvezda. Na svakoj reviji čuvali su me telohranitelji… Ne samo mene, nego i moju odeću, čak i donji veš - da, i grudnjake i gaćice. Jer svaki put kad bih izašla na pistu i vratila se, mojih stvari nije bilo, sve bi nestalo. Eto, zato je i moj veš svojevremeno morao da ima lične telohranitelje, prisetila se.

Ljubavne drame i mirna luka: Od Dejvida Koperfilda do srećne porodice

Naravno, kao i svaka žena, Klaudija je imala i svoj buran ljubavni život. Najviše pažnje privukla je njena petogodišnja veza sa čuvenim mađioničarem Dejvidom Koperfildom . Verili su se nakon samo godinu dana, ali bajka nije potrajala - razišli su se 1998. godine. Ponekad se čini da je sve savršeno, pa se ispostavi da nije. I to je život! Zbog lepote i slave, često je bila na meti progonitelja i paparaca, što sigurno nije nimalo lako.

Foto: Will / Goff Photos / Profimedia

Klaudija i Metju Von Foto: Will / Goff Photos / Profimedia

Zašto je Klaudija bila "čudna"?

- U poređenju sa drugim devojkama uvek sam bila čudna jer nisam ni sa kim previše razgovarala. Svi bi bili uzbuđeni i puno su ćaskali. Verovatno su mislili da sam arogantna, a ponekad su mislili da sam hladna, jer su verovali da me ne zanimaju ili da ne želim da komuniciram.

I to je skroz normalno, sve prolazimo kroz stres i pritisak, bilo na poslu, bilo kod kuće sa decom... Nismo same!

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Klaudija Šifer Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Dobijala sam mnogo divnih komplimenata u svoje vreme. Ali onda prelazite na sledeću fazu i nastavljate dalje. Ne moraju da me zovu lepom celog života. To su dobre uspomene, ali treba znati kada je vreme da predaš štafetu narednoj generaciji. Za mene je to prirodno, nema smisla biti zavidan ili ljubomoran.