Rođena u porodici mađarskih imigranata, Džudit je započela karijeru s pet godina, kada je otkrivena na klizalištu. Ubrzo je postala tražena dečja glumica, pojavila se u više od 70 reklama i brojnim televizijskim serijama, uključujući "Cheers", "Punky Brewster" i "Growing Pains". Njene najpoznatije filmske uloge uključuju Teu Brodi u "Jaws: The Revenge" (1987), kao i glasovne uloge Daki u "The Land Before Time" (1988) i En-Meri u "All Dogs Go to Heaven" (1989). Do četvrtog razreda zarađivala je oko 100 hiljada dolara godišnje, što je danas oko 266 hiljada dolara.