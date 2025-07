– Andrejeva devojka je trudna i u julu treba da se porodi. Iskreno, ne poznajem tu emociju i dok se dete ne rodi, ne znam kako ću se osećati. Verovatno će biti slatko i lepo. Drugari mi kažu da te to podmladi. Veoma se radujem, u svakom slučaju produženje vrste i uvećanje porodice uvek je lepo – rekla je Lidija pred porođaj snaje.

– Ne, iskreno. Da pričuvam mogu, ali da ga čuvam stalno – ne. Nema potrebe. Neke bake čuvaju non-stop, čekaju ispred vrtića, vode u park, kuvaju... Pa zašto? I kada sam svoju decu rodila, imala sam svoj život. Ne treba zaboraviti sebe, svoje želje i ritam. Što je bogatiji tvoj lični život, to si bogatiji i prema drugima. Inače, rekla sam sinovima da će me unučići zvati Lidija. Mnogi se bune, ali nisam klasična baka i ne mogu to da budem.