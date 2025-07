- Svaki dan mog života je dan bikinija... Ali nekako sam propustila objavu za zvanični Svetski dan bikinija. Evo fotke sa mog odmora u Grčkoj da to nadoknadim - napisala je u opisu.

Harli često deli fotografije u bikinijima, a pre nekoliko dana posebno je privukla pažnju jednom objavom. Tada je u tigrastom jednodelnom kupaćem pozirala na brodu, a u opisu je podelila posebnu pesmu nje i njenog novog dečka Bili Reja Sajrusa. Reč je o pesmi „Somewhere Over the Rainbow“, a da je to „njihova pesma“ otkrio je Sajrus koji joj se javio u komentarima.