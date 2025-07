Čuveni srpski i jugoslovenski glumac Rade Šerbedžija ima petoro dece i sedmoro unučadi, međutim njegova ćerka Milica privlači najviše pažnje , s obzirom na to da se bavi pevanjem. Iako je kročila na muzičku scenu, Radetova naslednica trudi se da vodi život daleko od očiju javnosti.

- Borim se s tremom. Mislim da je problem u tome što to shvatam sebe previše lično pa sam odlučila da u javnosti koristim alter ego kako bih depersonalizirala proces izvedbe za sebe. Pokušavam zamisliti da je Eliot Alma samopouzdanija od mene, da je otvorena i zabavna. Ali kada je reč o tome zašto baš to ime, zapravo nema priče iza toga. Alma je moje srednje ime kojim me niko nikada nije nazvao pa sam pomislila zašto ne, a Eliot je samo ime koje mi se sviđa i mislim da dobro zvuči pored Alme - objasnila je Milica za Večernji.hr.