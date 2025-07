Mekmahonova glumačka karijera započela je 1989. godine ulogom u kratkotrajnoj australijskoj sapunici "The Power", "The Passion" pre nego što je dobio ulogu u seriji "Home and Away". Glumac se potom preselio u SAD, gde je postigao uspeh u raznim TV emisijama. Najpoznatiji je po ulozi čuvenog Kola u seriji "Čari".