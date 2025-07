Porodična toplina na svakom koraku

Mama, supruga i ćerka – u ulozi života

„Ne samo od mame, nego i od bake – kako kaže Konstrakta. Odrasla sam uz mnogo ljubavi. Mama (Anica Dobra) je mnogo radila, ali sam uvek znala da sam joj najvažnija. Mnogo vremena sam provela s bakom koja mi je poklonila ono što možda nije mogla svojoj deci – vreme. U našoj kući je bilo važno pričanje priča, maštanje, sloboda. Učili su me kako da se brinem o biljkama, životinjama, da napravim domaće jabukovo sirće i keksiće za Božić. Sve to želim da Luna doživi. A nadam se da će je tata zainteresovati za sport – to meni fali.“