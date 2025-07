Armani se nikada nije ženio, "otvoreno govori o svojoj bise*sualnosti i celog života je štitio svoju privatnost". Čak i u poodmaklim godinama, on nadgleda svaki detalj svog brenda, koji i dalje čuva u svom ličnom posedu.

Tvorac stila: Umerenost kao ključ elegancije Kad je u pitanju stil i moda, "koga bolje pitati za savet od samog Đorđa Armanija?". On tvrdi da je "ključ dobrog stila upravo u umerenosti". Đorđo Armani je jedan od najmoćnijih, svetski poznatih dizajnera . Kreirao je stil koji nosimo danas, a da nismo ni svesni da je "ta moda nekada bila veoma drugačija".

- Stil je važniji od modnih trendova kratkog veka.

- Nemojte se previše opterećivati odećom: najstilizovaniji ljudi izgledaju kao da se ne trude i ne ulažu nikakav napor. Na kraju, stil se svodi na samoizražavanje.

- Suština stila je jednostavan način da se kaže nešto složeno.

- Elegancija ne znači biti primećen, to znači biti zapamćen.

- Pažljivo odabrani parfem može postati vaš zaštitni znak. Ovo je prva stvar koju muškarci osete kada uđete u sobu i poslednja stvar koja nestaje kada odete.

- Jeftini par cipela je loša investicija. Ne štedite na cipelama, one su temelj vaše garderobe.

- Elegancija je ključ izgleda, ne podleže vremenu, nikad ne izlazi iz mode, pa samim tim i moda nikad na taj način ne izlazi iz vas.

- Izgledati seksi je pitanje samouverenosti. To je pitanje uma isto koliko i pitanje tela.

- Crna i tamno plava 'sužavaju' više od drugih boja. Koristeći ove boje možete sebi da priuštite da eksperimentišete sa oblicima i teksturama.

- Razlika između stila i mode je - kvalitet. Armanijeve specijalnosti su savršeni rez, meke tkanine i minimalizam.