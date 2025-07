Guns N’ Roses je bend koji je od samih početaka - svojim prvim albumom, Appetite for Destruction, srušio sve dotadašnje rekorde – prodat je u više od 30 miliona primeraka, i do danas ostaje najprodavaniji debi album u istoriji američke muzike. Upravo sa tog albuma potiču pesme koje su obeležile čitave generacije – Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine i Paradise City.