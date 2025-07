Dokumentacija pokazuje da je Pit hteo da sasluša svedočenje Alekseja Olijnika, ali do sada to nije mogao. U poslednjoj prijavi Pit je naveo da želi da Olijnik preda poruke u vezi s prodajom udela glumice, uključujući bilo kakvu komunikaciju s njegovom bivšom suprugom i njenim timom. Glumac tvrdi da on ima direktna saznanja o pregovorima između Džoli i njenog tima te da tražena dokumentacija potkrepljuje njegove ključne tvrdnje u ovom slučaju.