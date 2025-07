S obzirom na to da je javnost navikla da ga vidi ćelave glave, ove nedelje je primećen vidljiv izrastak. To je odmah podstaklo nagađanja da li Bezos ponovo pokušava da pusti kosu, ali Spenser Stivenson, autor knjige "The Hair Raising Truth", tvrdi kako je reč o "školskom primeru" uznapredovale muške ćelavosti.