Legendarni Đorđo Armani proslavio je 91. rođendan. Slavni italijanski dizajner danas je među najuticajnijim imenima u svetu mode, a iza sebe ima više od 60 godina karijere. Detinjstvo mu je obeležio rat, a snovi su mu se promenili nakon što je upisao studije. Karijeru je započeo u robnoj kući, a sve se promenilo nakon što je s partnerom osnovao svoju modnu kuću. Njegov brend je već godinama omiljen među modnim znalcima i slavnim osobama koje rado nose njegove kreacije na crvenim tepisima.

Armani je rođen 11. jula 1934. godine u Pjačenci, u Italiji. Odrastao je u skromnoj porodici - njegov otac Ugo je radio kao službenik, a majka Marija je bila domaćica. Đorđo je rođen kao srednje dete, imao je starijeg brata Serđa i mlađu sestru Rosanu, s kojima je kasnije i sarađivao. S obzirom na to da su najviše vremena provodili s majkom, koja im je često priređivala lutkarske predstave, Đorđo se vrlo rano zaljubio u modu.

Kao dete je bio stidljiv, ali je uvek pokazivao kreativnu stranu putem svojih crteža i svojim interesovanjem za čitanje.

Njihovo detinjstvo obeležio je i Drugi svetski rat, zbog kog je porodica morala da se preseli na selo. Međutim, ni tamo nije bilo bezbedno. Nakon rata se s porodicom preselio u Milano.

"Imao sam jednostavan tinejdžerski život odrastajući u posleratnoj Italiji, zemlji mnogo siromašnijoj od današnje. U toj klimi, moja majka je uspela da prenese jak osećaj strogosti i dostojanstva, vrednosti koje su nesumnjivo uticale na mene kasnije, u poslu i u životu", ispričao je dizajner jednom prilikom.

Nakon što se preselio u Milano, Đorđo je upisao studije medicine, što je bila želja njegovih roditelja. Međutim, nakon tri godine je shvatio da to nije karijera u kojoj se vidi u budućnosti pa je napustio fakultet. "Odluka da se upišem na medicinu je bila vrlo romantična, mislio sam da ću postati jedan od onih avanturističkih lekara na selu koje je Arčibald Kronin opisivao u romanu ‘The Citadel‘, romanu koji me stvarno zadivio kad sam bio dečak. Međutim, ubrzo sam shvatio da to nije moj put", rekao je Armani.

Nakon odlaska sa studija se pridružio vojsci, te je bio stacioniran u Veroni. U to vreme je svoje dužnosti obavljao u bolnici, gde se prvi put susreo sa svetom mode posmatrajući elegantnu odeću stanovnika grada.

"Fasciniralo me sve što se vrtelo oko lepote. Dozivalo me. Imao sam mnoga interesovanja, kao što su fotografija, umetnost i dizajn. Moda je bila samo aspekt šireg raspona. Kada sam došao na scenu, imao sam potrebnu tehničku pozadinu i određenu zrelost, što me navelo da se sa strašću i predanošću uvedem u dinamiku ovog sveta. Sada mogu da kažem da ne bih hteo da radim ništa drugo, zahvaljujući mogućnostima koje sam imao da zaronim u svoje strasti", istakao je.

Svoju karijeru u svetu mode je započeo u "La Rinascente", istaknutoj robnoj kući u Milanu, odmah nakon što je izašao iz vojske. U prodavnici je radio kao aranžer izloga, a što je duže radio, to mu je strast za industriju rasla. Đorđo je bio zadužen i za odlazak u nekoliko izložbenih salona i odabir proizvoda koji će se nuditi u robnoj kući. Zbog toga je uvek znao šta je u trendu, što mu je kasnije pomoglo u karijeri.

"Milano je grad u kom sam odlučio da živim, grad koji mi je poželeo dobrodošlicu, razumeo me i koji mi je uvek bio izvor inspiracije, još od mog prvog posla u 'La Rinascenteu', gde sam radio kao aranžer izloga, a bavio sam se i nabavkom. Imao sam priliku da posmatram ljude i to mi je bila neprocenjiva lekcija. U to vreme je Milano bio živahan, inovativan grad, a ljudi su uvek tražili nešto novo", ispričao je Armani.

Tokom rada u robnoj kući počeo je da se interesuje i za razne materijale i oblike, a nakon što je dobio posao kod Nina Čerutija, njegova karijera je doživela potpuni preokret. "Imao sam privilegiju da postanem pripravnik velikog Nina Čerutija. Tada je moja karijera krenula. Sam Čeruti, čijem predviđanju mnogo dugujem, od mene je tražio nova rešenja kako bismo odela učinili manje krutim, udobnijim, manje industrijskim i bolje krojenim. Tada sam, dekonstruišući jaknu, učinio da oživi na telu koristeći netradicionalne materijale", prisetio se jednom prilikom dizajner.

Veliki uspeh u karijeri postigao je 1975. godine, kada je s tadašnjim partnerom Serđom Galeotijem osnovao modnu kuću Armani. Od samih početaka je brend bio uspešan, a dizajni koje je stvorio Đorđo su postali prepoznati zbog jednostavnih linija, prigušenih boja i elegancije. Zbog svega toga je Armani postao omiljeni dizajner među slavnim osobama.

"Tada sam oko sebe viđao muškarce koji nose krute sakoe koji su skrivali telo i koji su više ličili na kaveze nego na bilo šta drugo. Ja sam tražio nešto potpuno suprotno, odeću koja stvara lakoću kretanja i udobnost. Tako sam stvorio prve nestrukturisane jakne, rešivši se podstave i punjenja. Malo po malo, menjao sam raspored dugmadi i modifikovao proporcije, proces koji je radikalno transformisao odevni predmet u vreme kada su muškarci tražili nežnije načine za izražavanje muževnosti. To je bio trenutak duboke promene i deo talasa", ispričao je ranije Đorđo.

Kultno Armani odelo koje je stvorila modna kuća, postalo je simbol elegancije i dostojanstva, te je to ostalo i do danas. Isto odelo je imalo toliki uticaj da je 80-ih godina postalo oličenje "power dressinga". Odelo je bilo prepoznato od strane tada najpoznatijih osoba na svetu, kako muških, tako i ženskih, uključujući Ričarda Gira, Mišel Fajfer i princezu Dajanu.

Armaniju nije sve teklo glatko u karijeri. Kroz najteže trenutke prolazio je 1985. godine, kada je njegov partner Serđo preminuo. Galeoti je bolovao od AIDS-a, a njegova smrt ostavila je dubok trag na Đorđa. Nekoliko godina kasnije se njegov brend našao na meti kritika zbog nedostatka inovacija, što je Đorđo na kraju rešio prilagođavanjem mlađoj publici i restrukturiranjem.

Kada je u pitanju njegov život van posla, Đorđo je oduvek bio vrlo privatna osoba. Od Serđove smrti nikada nije bio viđen u javnosti s drugim partnerom, a nikada nije javno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji. Međutim, u nekoliko intervjua je progovorio o svojim ljubavnim iskustvima, sa ženama i muškarcima. Đorđo je 2000. godine rekao da je "imao žene u svom životu, a ponekad i muškarce".

O svojim iskustvima je progovorio i prošle godine, u intervjuu za "Corriere della Sera". U istom intervjuu je otkrio da je prvi seksualni odnos imao s devojkom iz svog razreda, a prvu mušku simpatiju je imao tokom letnjeg kampa. Reč je bila o savetniku koji je radio u kampu, a ti trenuci su mu promenili život.

"Bio sam u grupi dečaka i tamo je bio savetnik, mladi muškarac koji me odmah privukao. Nisam to potpuno shvatao u to vreme i nisam ništa preduzeo. Ali, od tog trenutka nadalje je moj život krenuo u drugom smeru", ispričao je on. Njegova osećanja su u to vreme bila zbunjujuća i nikada u potpunosti nije mogao da ih shvati.

"Nisam razumeo šta je to. U to vreme nisam razlikovao muškarce od žena. Osećao sam samo privlačnost, nešto predivno. Jedva sam čekao da budem u njegovoj blizini... Osećao sam veliku povezanost", dodao je dizajner. Njegov ljubavni život doživeo je veliki preokret nakon što je upoznao Serđa, koji je postao i njegov poslovni partner. U vezi su bili više od decenije.

"Upoznali smo se u blizini noćnog kluba Capannina u Versiliji, gde sam nekoliko dana bio na odmoru. Video sam Serđa u njegovom automobilu i odmah sam se zaljubio u njegov toskanski osmeh", ispričao je. Zajedno su bili tokom 70-ih i 80-ih godina, sve do Serđove smrti.

"Kada je Serđo umro, deo mene je umro s njim. Još uvek sam zadivljen što sam u sebi pronašao otpornost da izdržim toliko ogromnu bol. Morao sam da se oslonim na svoju snagu volje kako bih se nosio s boli i teskobom. Celu godinu sam proveo uz Serđa u bolničkom krevetu. I sve se dogodilo kada je naša karijera bila u usponu, kada smo postajali poznati, osnivali kompaniju, postizali svetsku slavu. To je bio trenutak kad sam sticao samopouzdanje, a onda me pogodio ovaj udarac", ispričao je on.

Đorđo danas živi s Leom Delorkom, ali nikada nije javno otkrio je li zaljubljen u njega. "Razmislim o tome i shvatim da nema smisla biti zaljubljen i davati tome tako malo prostora jer ja jednostavno nemam mnogo prostora da dam. Ali, imam duboku naklonost prema Leu koji živi sa mnom već godinama i koji mi je najbliži", rekao je.

