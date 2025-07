Slušaj vest

Džeri Li Luis bio je legendarni američki pijanista, pevač i kompozitor, jedan od pionira rokenrola, poznat po svom divljem scenskom nastupu i još burnijem privatnom životu. Rođen je 29. septembru 1935. u Ferideju, Luizijana, a preminuo 28. oktobra 2022. godine.

Njegova muzička karijera bila je obeležena velikim hitovima poput "Great Balls of Fire" i "Whole Lotta Shakin Goin' On", ali i brojnim kontroverzama, naročito vezanim za njegove brojne brakove – uključujući onaj s 13-godišnjom rođakom – koji su često zasenjivali njegov umetnički talent. U ovom članku osvrćemo se na njegov turbulentan ljubavni život koji je šokirao javnost gotovo jednako kao i njegov energični nastup na sceni.

Legenda američkog rokenrola ženio se čak sedam puta. Prvi put se oženio dok je i sam bio maloletan – imao je samo 16 godina. Taj brak kratko je trajao, kao i idući, a zatim se tada 22-godišnji Džeri Li Luis oženio 13-godišnjom Majrom Gejl Brraun, koja ne samo da je bila maloletna, već su njih dvoje bili i rođaci.

Dan nakon Luisove smrti, Majra Vilijams – kako se danas preziva bivša supruga slavnog muzičara – osvrnula se za "The Los Angeles Times" na svoj život: brak s rođakom, pevačem Džerijem Lijem Luisom, u koji je ušla 1957, kad je imala samo 13 godina, njihove dobre i loše periode, dvoje dece koje su imali, trajnu štetu koju je njihov odnos naneo Džerijevoj karijeri i nasleđu. Ponekad se pita da li je sve to bio san.

"Ali dogodilo se. Istina, sve mi se to dogodilo", rekla je 78-godišnja američka spisateljica i bivša agentkinja za nekretnine za "The Times", javljajući se telefonom iz svog doma u Atlanti.

Sve velike i prelomne životne situacije, nastavila je, dogodile su se tokom njenih tinejdžerskih godina. Udala se s 13, majka je postala s 14 godina; sa 17 je izgubila prvorođeno dete (sin im se utopio u bazenu), a drugo dete rodila je s 19.

"Da, bilo je burno biti supruga i majka kao tinejdžerka, ali prolazeći kroz sve to, pronašla sam svoju snagu. Danas gotovo ništa ne bi moglo da poljulja moj mir", kaže Vilijams.

U satima nakon što je Luis preminuo u 87. godini, brojne poruke saučešća za legendu roka preplavile su internet, ali gotovo svaka je podsećala i na to da je njegova zvezda pala jednako brzo kao što je i zasjala – kad je tokom britanske turneje postalo poznato da se oženio Majrom. Bilo je to samo godinu dana nakon što je njegov debitantski album s velikim hitom "Great Balls of Fire" zaseo na drugo mesto top-lista.

"Ljudi su me doživljavali kao lošu stvar u njegovom životu. Zbog našeg braka se njegova karijera srušila", priseća se spisateljica.

Radio-stanice su prestale da puštaju Luisovu muziku. Njegova diskografska kuća Sun Records prestala je da ga promoviše, a ponude za nastupe su nestale. Bilo je to previše za jednu mladu devojku, rekla je Majra, dodavši da ju je tada pratio imidž koji važi i danas.

"Zvali su me dečjom nevestom, ali ja sam bila odrasla osoba, a Džeri je bio dete. Kad se sada osvrnem na to – kako uopšte možeš da se braniš kad imaš 13 godina? Mislim, ne postoji dovoljno dobar izgovor da bi to bilo u redu", rekla je.

Uprkos svemu, Vilijams je preuzela sve odgovornosti koje su dolazile s novom ulogom i kaže kako se za sve pobrinula. Kupila je kuću dok je Luis bio na putu, kao i automobil koji je Džeri želeo. Rekao joj je da pronađe crveni "kadilak" kabriolet, prisetila se Majra – i to je učinila.

"Naravno, tada nisam ni imala vozačku dozvolu. Obavljala sam sav posao, donosila sve odluke, čak upravljala finansijama. Jednom sam otišla u banku s velikom vrećom novca da ga položim, a blagajnik mi je rekao: ‘Majra, napolju u autu sedi policajac. Kad budeš spremna, odvešću te kući’", prepričala je Vilijams kako ju je bankar spasio da je policajac ne zaustavi jer još nije imala pravo na vožnju. "Kadilak" je tog dana ostao na parkingu banke.

Majra je ispričala da su droge nanele nepopravljivu štetu njihovom braku. Pre nego što je Džeri počeo da se drogira, kaže, bio je luckast, zaigran i ljubazan. Tada bi se igrali jastucima, zbijali šale i izvodili detinjarije – držali kvaku s druge strane vrata kako bi jedno drugo sprečili da uđe. Međutim, kad su droge postale svakodnevica, Luis se promenio.

"Njegova ličnost postala je zlokobna. I odvratna. Bio je kao potpuno drugi čovek. Isključivo loš", otkrila je.

Majra i Džeri razveli su se 1970, a ona je podnela zahtev zbog preljuba i zlostavljanja. Ipak, ostali su u kontaktu zbog svoje ćerke Fibi Alen Luis. Njihov sin, Stiv Alen Luis, utopio se kad je imao tri godine.

Nakon razvoda, Majra se ponovno udala, ali taj 18-mesečni brak opisala je kao "apsolutni fijasko i glupost". Sa svojim sadašnjim suprugom Ričardom Vilijamsom u braku je 39 godina. Vode agenciju za nekretnine u Atlanti, iako su se povukli iz svakodnevnog poslovanja i sada uživaju u životu.

Kako piše "LA Times", Majra se trudila da suzdrži suze dok je govorila o Džerijevoj smrti, koja se dogodila nekoliko nedelja nakon smrti njenog oca, Džeja V. Brauna – muzičara i Džerijevog rođaka.

Braun je bio taj koji je otišao u Načez, gde je Luis tada živeo kao nepoznat muzičar, i doveo ga u Memfis da snima sa Semom Filipsom za Sun Records. Pozvao je i Luisa da živi u njegovom domu s porodicom – tu su se Džeri i Majra zaljubili. Kad je Braun saznao da su se venčali, uzeo je pištolj.

"Tata se tada osećao veoma izdano. Bila sam njegova 13-godišnja devojčica", kaže. Braun je krenuo za Džerijem, ali njega više nije bilo.

"Onog trenutka kad je tata izašao iz kuće, mama je nazvala Sema Filipsa i rekla: ‘Džeri i Majra su se venčali. A Džej ima pištolj. Na putu je prema Sun Recordsu. Bolje izvedi Džerija odande", prisetila se.

Džeri se nije pojavio tri ili četiri dana, a u međuvremenu je Filips dao sve od sebe da smiri njenog oca – i uspeo je, jer je bio izvrstan govornik. Nakon toga prihvatio je brak jer druge opcije, barem legalne, nije bilo. Kad se Džeri vratio, Braun mu je stisnuo ruku i rekao: "Bolje ti je da budeš dobar prema mojoj devojčici." I bio je – barem neko vreme. Međutim, 1970, nakon 13 godina braka, Majra je zatražila razvod.

Sa Džerijem je potpuno prestala da razgovara nakon što se 2012. oženio njenom bivšom snajom Džudit, bivšom suprugom Majrinog mlađeg brata i njenom prijateljicom.

Majra se ne seća kada je poslednji put razgovarala sa Džerijem. Rekla je da je pokušala da stupi u kontakt otprilike dve godine pre njegove smrti. Pitala je ćerku da li je u redu da ga nazove. Kad je to uradila, nije znala šta da mu kaže – i jednostavno je spustila slušalicu.

