Pokrenuta je ubrzo policijska istraga koja je trajala čak pet godina, ali nikada nije privedena kraju. Tajnu su obojica odneli u grob. Bezuspešno su traženi motivi zločina, koji do danas nisu razjašnjeni. Istragu su pratili protivrečni detalji i teorije koje nisu dovele do konačnog odgovora.

Misterija

Endru Kunanan bio je nepoznat javnosti, do tog momenta, međutim bio je stara mušterija u policiji. Pre ubistva Versačea ubio je četvoricu muškaraca. Za jednog od njih, arhitektu Dejvida Medsona, dokazano je da je bio Kunananov ljubavnik.

Kobno jutro u Majamiju

Zbog čega je uopšte došlo do ubistva, pita se to danas Marfi, a mnogi su to pitanje postavljali nakon vesti da je Kunanan usmrtio Đanija.