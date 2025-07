Prefinjeni dizajn, sofisticiranost, elegancija, inovativnost, upečatljive boje, autentičan izraz, a nadasve ženstvenost u iskonskom smislu – to su elementi koji čine DNK njenog brenda. Roksanda Ilinčić, Beograđanka koja poslednjih godina živi i stvara u Londonu, najuticajnije je srpsko ime u svetu mode, a poverenje su joj poklonile mnoge slavne dame, od Kejt Midlton do Kejt Blanšet. Od princeza do holivudskih diva, spisak je dugačak.