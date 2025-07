Iako se trudila da svoj privatan život drži po strani, to je praktično bilo nemoguće zato što je 25 godina bila u braku sa čuvenim novinarom Bogdanom Tirnanićem koji je već u mladosti bio poznat po oštrom peru, a bio je i jedan od najboljih beogradskih frajera u to vreme. Dara, tada mlada i još uvek nepoznata glumica, nije ni sanjala da će se zaljubiti u njega.

Upoznali su se u čuvenom Klubu književnika , tada kultnom mestu u Beogradu, gde su se okupljali pisci, novinari, glumci... Mlada i izuzetno lepa Dara, o čemu svedoče njene fotograje iz mladosti, zapala je za oko starijem i iskusnijem Bogdanu koji je bio 14 godina stariji o glumice. Nije mogao da skine pogled s nje i bila je to, kako su mnogi govorili, ljubav na prvi pogled.

- Pojavio se tačno kada je trebalo. Bila sam mlada, dosta toga me je naučio i rekla bih da me je na neki način dovršio. Naučio me je šta je sloboda mišljenja i da je suština u tome da imaš svoj ugao, i da je način na koji ti posmatraš stvari ono što je dragoceno - ispričala je jednom prilikom poznata glumica.