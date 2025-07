U novoj knjizi o porodici Kenedi, ugledni biograf, J. Randi Taraboreli navodi da je Džeki Kenedi imala "nisko poštovanje" prema ženi koja ju je umalo zamenila u Beloj kući - Meri Pinčo Majer. U knjizi "JFK: Javno, privatno, tajno" , koja će uskoro biti objavljena, Džeki je jednom odbila da se rukuje sa Majerovom na večeri u Beloj kući i umesto toga joj je dala čašu šampanjca, kao da je deo posluge, jasno joj stavljajući do znanja da nikada neće moći da je zameni na poziciji prve dame, iako je čak i nen suprug razmišljao o tome.

"Javno, privatno, tajno" otkriva da su Džon i Majer prvi put postali intimni u januaru 1962. godine u Beloj kući. Džon je predložio da njegova supruga ode u Virdžiniju sa svojom sestrom, Li Radživil i njihovom decom. Te noći, Majerova je stigla u Belu kuću i zajedno su otišli do predsednikove privatne rezidencije.

Džon nije mogao da izbaci iz glave Majerovu otkako ju je video na večeri prethodnog septembra i pozvao ju je na druženje. Na njegovu žalost, Džekina majka, Dženet, bila je u Beloj kući i pitala se: "Šta li Majerova radi u rezidenciji kada moja ćerka nije kod kuće? Odmah ću otići gore da saznam." Bila je potrebna intervencija Džonove lične sekretarke, Evelin Linkoln, koja je bila svesna predsednikovih avantura, da ubedi Dženet da to ne uradi.

Međutim, ostaje pitanje: zašto je Džeki Kenedi to tolerisala, kad je prethodno tražila od njega da bude diskretan. Pozivajući se na neimenovanog člana porodice, Taraboreli piše da se Džon "zakleo Džeki da mu je Mari ponudila samo oralni se*s, ništa više". Taraboreli napominje: "Mnoge žene 1950-ih i 1960-ih verovale su da ova vrsta sek*a nije 'pravi se*s', a Džeki se složila sa tim gledištem."

Član porodice je rekao: "Džeki je imala malo poštovanja prema Mari zbog načina na koji je znala da zadovoljava Džona. Uopšte je nije poštovao." Džeki je navodno rekla: "Ako je to vrsta slave koju želi ovde", misleći na Belu kuću, "to je njen problem." Bivša prva dama je takođe verovala da je Majerova bila ljubomorna na njen položaj i "želela je sve to", misleći na Belu kuću.