Kako javlja Evening Sun, Rivera je bio na turneji "Devils on the Run“ zajedno sa navodno ukletom lutkom kada su hitne službe pozvane u njegov hotel u Gettysburgu, u saveznoj državi Pensilvaniji. Uzrok smrti za sada nije poznat.

Rivera je bio vodeći istraživač organizacije New England Society for Psychic Research (NESPR), koju su osnovali poznati Ed i Lorraine Warren, čiji su slučajevi inspirisali filmski serijal The Conjuring („Prizivanje“). Lorraine Warren mu je bila i mentor do svoje smrti 2019. godine.