Glumica iz hvaljene serije Only Murders in the Building, Selena Gomez i poznati muzički producent Beni Blanko razmeniće zavete na intimnoj ceremoniji na jesen, i to u septembru u Kaliforniji, navodi Daily Mail.

Do venčanja će navodno doći samo u prisustvu najbližih prijatelja i porodice, a pozivnice su već poslate – među kojima su i Selenina dugogodišnja prijateljica Tejlor Svift i njen dečko, NFL zvezda Travis Kels.

"Svi pozvani su zamoljeni da ponesu vikend torbe i ostanu tokom celog vikenda", rekao je insajder.

"Iako su pozvani samo prijatelji i porodica, mnogi od tih prijatelja su velike zvezde, uključujući Tejlor Svift i Travisa Kelsa, Selenine kolege iz Only Murders in the Building i muzičke superzvezde koje su Benićevi prijatelji, a sa nekima je i sarađivao", rekao je izvor.

Drugi izvor navodi da je venčanje krajem leta idealno za vlasnicu velikog hita Calm Down i Blanca (37), jer će Selena na jesen i zimu imati vrlo zauzet raspored.

Par navodno ima problema da uskladi datum venčanja sa prenatrpanim rasporedom Tejlor Svift, sa kojom je Selena godinama bliska.

"Selena zaista uživa u statusu verenice, ali oduvek sanja o braku", rekao je drugi izvor.

Ranije ovog meseca, producent hita Diamonds otkrio je da će njihovo venčanje biti "opušteno, ali neverovatno", iako tada nisu pominjali nijedan datum.

Inače, kako se ranije pisalo, simpatičan par je u emisiji Today izjavio da "ne razmišlja o datumu" i da "još nisu počeli sa planiranjem". Selena je tada naglasila da trenutno snima petu sezonu popularne serije Only Murders in the Building, dok Beni ima druge poslovne obaveze – što je, ipak, demantovao muzičar Ed Širan.

"Poslali su save the date pozivnice, a ja sam već potvrdio dolazak", izjavio je tada Širan, dugogodišnji prijatelj i saradnik Benija Blanka. Kako se ranije pisalo, velika Selenina želja je da glumac Martin Short, njen kolega iz serije Only Murders in the Building, održi govor.

