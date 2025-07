Kamila Parker Bouls je supruga britanskog kralja Čarlsa , koga je upoznala dok je još bio princ. Bilo je to 1970. godine na utakmici pola. Imala je sjajan smisao za humor, komentarisao je kasnije Čarls, koji je odmah pao na njen šarm. Delili su zajedničku ljubav prema konjima, a navodno mu se dopala i rečenica koju mu je Kamila izgovorila prilikom prvog susreta :

O razlozima nikada nisu javno govorili, ali kada se osam meseci kasnije Čarls vratio u London, Kamila je već bila verena za Endrjua. Njeni prijatelji tvrde da to nije bila njihova ideja, već su roditelji sve isplanirali i bez znanja dece objavili veridbu u novinama. Da bi sačuvali ugled obe porodice, Endrju je zaista i zaprosio Kamilu. Vest o veridbi slomila je Čarlsovo srce, a najbliži su tvrdili da se zatvorio u sobu i dva dana i dve noći nije izlazio.

- Kada sam bila sa Endrjuom, Kamila mi je prišla na jednoj zabavi i pitala me šta radim sa njenim dečkom. Uvek je to radila devojkama na žurkama. Meni je bilo dosta i rekla sam joj: ‘Možeš ga imati kad završim s njim.’ Nikad nije znala gde je i s kim je tokom nedelje - opisala je Lejdi Kerolajn Persi.

- Bila mu je najbolja prijateljica, srodna duša, a nakon smrti ujaka postala mu je i ljubavnica - istakla je. Vest o aferi brzo se proširila i stigla do Endrjua, kojem to nije smetalo jer je i on imao brojne afere, iako je bio u braku.