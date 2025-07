Poruka pomirenja ili PR potez? Skoro dve decenije nakon razvoda od Brajana Mekfadena, pevača popularne grupe Westlife, Keri je otkrila da je poslala poruku Danijeli u jutro njihovog venčanja. Ova vest je odjeknula, posebno jer je samo nekoliko dana ranije objavljeno da bivši supružnici "nikada neće biti prijatelji". U svojoj nedeljnoj kolumni u časopisu New!, Keri je objasnila svoj potez.

- Tužno mi je što, dok se on ženi, svi pišu priče o meni. Njegovo venčanje nema nikakve veze sa mnom. Poslala sam poruku Danijeli da im poželim srećan dan - izgledalo je kao prelepa proslava i nadam se da su se lepo proveli.

Iako su dve najstarije ćerke, Moli i Lili-Sju, bile na venčanju, Keri nije otkrila kako su se one provele. Pored njih, Keri ima još troje dece - Hajdi i Maksa sa taksistom Markom Kroftom, i ćerku Di-džej sa pokojnim trećim mužem Džordžom Kejom.

- Keri je spalila mostove sa Brajanom, zahvaljujući godinama preteranog govora. Ima zlatno srce, ali velika usta i to je uvek bio njen pad. Keri ima lošu naviku da ne razmišlja pre nego što progovori i to ju je mnogo puta dovelo u sukob sa Brajanom. Javno će reći nešto što je ili skandalozno ili nešto što je trebalo da zadrži među njima i to je dovodi u nevolju, potvrdio je izvor blizak paru.