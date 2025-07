„Volim da je razmazim. Više ne radi – zaposlena je u mojoj firmi, prima čekove. Di je godinama naporno radila i bila uz mene dok nisam imao ništa osim sna koji sam joj stalno ponavljao. Biti u mogućnosti da je oslobodim posla, da joj pružim sve što je ikada želela i da putujemo svetom – to me ispunjava ponosom. To me motiviše. Zajedno smo jako dugo. Prošla je sve sa mnom.”