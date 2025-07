- Decu želim još od svoje dvadesete godine. Često snimam video poruke za svoju buduću decu. To dolazi iz osećaja odgovornosti, ali i iz duboke i iskrene želje. To nije nešto prolazno ili površno, zaista jako želim dete - priznala je bez zadrške.

- Nije stvar samo u detetu - uz njega dolazi i figura oca - kaže glumica, naglašavajući da još uvek ne želi da se upusti u sve to potpuno sama.

Iako zna da ima tu opciju, Fara priznaje da joj trenutno to još nije dovoljno: "Verovatno ću još koju godinu tražiti tog pravog oca. Jer deo mene i dalje želi da to ne bude nešto što ću izneti potpuno sama ."

"Kad ne mogu da me definišu, kažu da sam luda"

- Kada ne mogu da me ukalupe, kažu da sam luda. Da sam muškarac, govorili bi: ‘On je buntovnik, slobodan duh, mangup’. Ali kad si žena, onda si samo ‘luda’ - kaže i dodaje i da nikada ne pokušava da se uklopi, već se pojavljuje baš onakva kakva jeste.

Glumica se dotakla i tema koje joj zadaju glavobolju, a to su društvene mreže i ljudi koji je tamo vređaju.

- Ne stavljam to u centar svog života. Oni koji vređaju misle da sam samo neka slika. Pročitati to traje tri sekunde i ide dalje. Ne ulazi mi u život - kazala je i dodala da kad je raspoložena, zna i da uzvrati

- Kad sam u vedrom raspoloženju, nekad i odgovorim. Desilo se i da sam neke koji su me vređali zvala video pozivom na Instagramu. Naravno, niko se nije javio. Lako je kad kucaš, ali me zanima kako bi se osećali kad me vide licem u lice - zaključila je glumica.