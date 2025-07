• Od 06:00 časova 18. jula do 03:00 časova 19. jula: zatvoren pravac Bulevara Nikole Tesle ka Zemunu

• Od 10:00 časova 18. jula do 03:00 časova 19. jula: zatvorena oba pravca Bulevara Nikole Tesle

• Od 06:00 do 03:00: zatvorena desna traka ulice Ušće

BUS 1 – Trg Republike – GO Novi Beograd – Trg Republike

Polazak sa Trga Republike uz stajanja na “Šest kaplara” i kod Gradske opštine Novi Beograd. Prvi polazak predviđen je za 00:55, a poslednji u 02:25. Povratna vožnja od GO Novi Beograd ka centru traje do 02:10. Autobusi će biti jasno obeleženi oznakom „Beogradsko leto 2025 – BUS 1“.

Polazak sa Studentskog trga, preko Savskog trga i mosta, direktno do Ušća. Prvi polazak u 00:55, poslednji u 02:25. Povratne vožnje do Studentskog trga takođe do 02:25. Vozila označena kao „Beogradsko leto 2025 – BUS 2“.