- Nije lako biti u braku sa mnom. Nije, rekla sam. Ali to je to. Završila sam - izjavila je glumica u epizodi svoje rijaliti serije "Denise Richards & Her Wild Things."

- Aaron me je često nasilno davio, rukama mi stiskao glavu, stezao ruke, šamarao po licu i glavi, nasilno mi udarao glavu o nosač za peškire, pretio da će me ubiti, držao koleno na mojim leđima toliko jako da sam ga molila da prestane kako me ne bi ubio. Hakovao mi je laptop i mobilni telefon i prisvojio sve moje poruke. Često je pretio da će mi slomiti vilicu, a zatim bi plakao, molio me da ostanem i obećavao da će potražiti pomoć – što se nikada nije dogodilo - navela je glumica u izveštaju.