Glumica i pevačica Katarina Bogićević juče je obelodanila da je u intimnoj vezi sa ženom tako što je na svom Instagram profilu objavila video snimak na kojem proslavlja 31. rođendan njene partnerke, a mnogi pratioci i fanovi ostali u šoku zbog ove informacije.

Ko je Katarina Bogićević?

Rođena je u Podgorici 17. marta 1998. godine, a prve korake u glumačkoj karijeri napravila je još kao tinejdžerka debitujući u ulozi Zvezdane Anđelković, mlade pevačice, u seriji "Folk". Svoj talenat za muziku nasledila je od roditelja - otac Veselin profesor je klarineta, a majka Dijana kompozitor muzike za decu. Nakon kultne uloge, kojom je započela glumačku karijeru, Katarina je pažnju javnosti privukla učešćem u šou programu "Tvoje lice zvuči poznato", a potom i na crnogorskom izboru za Pesmu Evrovizije 2018. godine kao i Montesongu 2024. godine.

Maltretirali je u osnovnoj školi

Katarina je svojevremeno za domaće medije govorila i o golgoti koju je prošla dok je išla u osnovno školu. Naime, kako je i sama priznala, bila je žrtva i fizičkog i psihičkog nasilja od strane svojih vršnjaka.

- Mnogo su me maltretirali u osnovnoj školi. To je bilo nenormalno, zbog toga sam promenila odeljenje. Imala sam drugarice, bukvalno su bile "mean girls" (zlobne devojčice), najjače, najlepše. Ako uradiš bolje test od njih, one te sačekaju i fizički nasrnu na tebe - kazala je Katarina jednom prilikom pa istakla da je jednom prilikom čak bila i ozbiljnije povređena.

- Jedna od njih mi je slomila prst, posle fizičkog. Igrale smo fudbal i njih četiri protiv nas dvadeset cura. Naravno, nas je bilo više i pobedile smo. Bila sam kapiten moje ekipe, imali smo deset, jedanaest godina. Posle toga su me sačekale i nakon toga nisam išla u školu neko vreme, a tata me je prebacio u drugo odeljenje - priznala je Katarina tada.

Bila targetirana od strane pedofila

Nakon što je stekla popularnost ulogom u seriji "Folk" glumica je "došla" na metu pedofila o čemu je takođe svojevremeno govorila.

- Kada je krenula serija "Folk" nije me bilo po tri meseca u školi. Deca su tada pravila anketu "Zašto mrziš Katarinu Bogićević?". Moja najbolja drugarica je uzela sve te listiće i tada sam videla šta ko misli o meni. Nemam lepih uspomena iz osnovne škole. Mnogo su me povredili. Kada sam radila na "Folk" seriji pisao mi je jedan pedofil. Ono što mi je pisao je dno dna, ne mogu da kažem šta je pisao. Te reči parališu. Moji roditelji su saznali ko je to i prijavili ga - otkrila je glumica i dodala da zbog tog svog iskustva odlučno se zalaže za strogo kažnjavanje nasilja, kao i da nema problem da im se i sama suprotstavi.

- Otac me je naučio da ukoliko budem žrtva manijaka, uzvratim udarac. To mi se i dogodilo, a ja sam vikala i on je pobegao. Moja poruka ženama je da se suoče sa njima, jer oni se boje i jaki su samo na rečima - zaključila je Katarina svojevremeno.

Buran ljubavni život

O njenoj vezi sa čuvenim manekenom Markom Došljakom brujala je cela estrada. Vest da su se spontano verili privukla je pažnju svih, ali, do tog venčanja nikada nije došlo. Nakon veridbe sa manekenom uplovila je u vezu sa reperom Milanom Sisojevićem, kog javnost zna kao Kendi, međutim ni ta veza nije potrajala. U tom periodu udružila je snage sa reperkom Sajsi MC i izbacila duet "Eva". Po svemu sudeći, glumica i pevačica sada uživa u istopolnoj ljubavi sa devojkom koju je u emotivnoj rođendanskoj čestitki nazvala svojom "duhovnom suprugom".

- Srećan 31. rođendan mojoj duhovnoj supruzi, mojoj muzi, mojoj božici. Naučila si me kako da budem prisutna u svom telu – potpuno, slobodno, bez srama, bez tabua. Podsetila si me da nežnost nije slabost, da je reći ‘ne’ sveto, i pokazala kako da probudim pravu muzu u sebi. Pokazala si mi šta znači zaista osećati, biti svesna tereta koji nosimo i voleti sebe potpuno, duboko, bez izvinjavanja. Ovakvo sestrinstvo, gde rast susreće istinu, a ljubav oslobađanje, retko je i sveto. Uvek si bila moja ‘do kraja i nazad’. Volim te beskrajno. Ti si svetlost, vatra, drevna mudrost i svet tek treba da te vidi u svoj tvojoj moći. Rođene smo pre svog vremena, i beskrajno sam zahvalna što smo se pronašle u ovom. Neka sijamo divlje, zajedno, kroz sve živote, moja Buba - napisala je Bogićevićeva pored objave na svom Instagram profilu.

