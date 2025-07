Robi Pardlo stekao je slavu kao deo R&B trija City High, najpoznatijeg po njihovom singlu "What Would You Do?" iz 2001. godine. Ova pesma postala je himna za samohrane roditelje u teškim situacijama i dospela je među deset najboljih na listi "Billboard Hot 100".

Detalji o komemoraciji i sećanju na Robija Pardloa

Od 1999. do 2003. godine, Pardlo je bio ključni član grupe City High, nastupajući zajedno sa Klaudet Ortiz i Rajanom Tobijem. Njihov najveći hit, pesma "What Would You Do?", objavljena 2001. godine postala je nacionalna himna koja je isticala problem siromaštva i izazove sa kojima se suočavaju samohrani roditelji.