Ice T, frontmen kultnog sastava Bodycount i junak hit serije "Law and Order: Special Victims Unit" je, inače, srpski zet . I on je boravio i nastupao u Beogradu, a o svojoj ženi Koko Ostin i njenoj porodici, uvek ima samo reči hvale.

Video: Guns and Roses na Ušću, You could be mine