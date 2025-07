"Stvarno me to pitate? Ne mogu da komentarišem takve stvari!" uzvratila je Gvinet, gledajući ga ubilačkim pogledom, prenosi Us Weekly deo iz knjige. Međutim, prema tvrdnjama iz biografije, Gvinet je prijateljima priznala da ju je ta vest rastužila. Takođe je navodno znala da im kaže kako Bred "ima grozan ukus kad su žene u pitanju". Paltrou, danas 52-godišnjakinja, nije uspela da prikrije svoju povređenost zbog Bredove ženidbe sa zvezdom serije "Prijatelji", pa je kasnije iste godine tokom poslovne večere s Erin Loder, naslednicom Estée Lauder kozmetičkog carstva, uputila još jedan zajedljivi komentar, kako prenosi Page Six.