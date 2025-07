Ajlin Fulton , legendarna zvezda sapunice " As the World Turns ", preminula je u 91. godini života. Umrla je 14. jula 2025. godine u rodnom Asvilu u saveznoj državi Severna Karolina, nakon dužeg perioda narušenog zdravlja.

U Njujorku je pohađala časove kod čuvenih učitelja glume — Lija Strasberga i Sandforda Majsnera, kao i ples kod Marte Grejam. Nakon više godina rada na sceni, 1960. godine je dobila ulogu u As the World Turns, čime je započela njena legendarna karijera u sapunicama. Paralelno je igrala u predstavama kao što su The Fantasticks i Who’s Afraid of Virginia Woolf?.