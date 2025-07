Iako je bila uspešna kao model, upisala je pravo na Univerzitetu u Peruđi i trudila se da ima sve više opcija, a krajem osamdesetih je dospela do naslovnih strana francuskog izdanja časopisa Elle i španskog izdanja magazina Vogue.

U međuvremenu je upoznala Klaudija Karlosa Basa , koji ju je pitao da mu pozira kad je imala 23 godine, dok je on imao 28.

– Kad radim s nekim fotografom, ja igram ulogu. Uloge se razlikuju u zavisnosti od toga šta sam obukla. A fotograf vam govori stvari u koje se vi pravite da verujete i iz te male magije se rađa fotografija – istakla je Belučijeva u jednom intervjuu. – Morate da verujete u to. Devojku zavedu. Sve je to laž i oboje znaju da je laž i to je okej.