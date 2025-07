Viši sud u Beogradu doneo je presudu u sporu radi zaštite autorskih prava tužilje Zorice Bajin Đukanović, kojom se utvrđuje da je tuženi, Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribiciju audio-vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD povredio autorska i moralna prava tužilje tako što je 19. jula 2019. godine na internet sajtu www.kurir.rs neovlašćeno javno saopštio autorsko delo - fotografiju "Margita Magi Stefanović", javno saopštio fotografiju bez označavanje imena ili pseudonima autora i fotografiju saopštio u nepotpunoj formi.

- OBAVEZUJE SE tuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribiciju audio-vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD da izreku presude objavi svom na internet sajtu www.kurir.rs u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod pretnjom izvršenja.

NALAŽE SE tuženom Privrednom društvu za obezbeđivanje prava i distribiciju audio-vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD da fotografiju "Margita Magi Stefanović" ukolni sa svog internet sajta www.kurir.rs i to sa linka "Čuvena Magi iz grupe EKV ponovo našla put do publike, otkriven snimak pesme čuvane u sefu 28 gosina i čista je magija zvukova" u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod pretnjom izvršenja.