Raspad njihovog braka započeo je još 2016, a potrajao je dugo nakon zvaničnog razvoda 2017. godine - sve do završne pravne bitke 2022, na suđenju u Ričmondu u američkoj saveznoj državi Virdžiniji. Tamo su se našli jer je Dep tužio bivšu suprugu za klevetu, tvrdeći da mu je uništila ugled prikazujući ga kao nasilnika, i tražio 50 miliona dolara odštete. Ona je uzvratila protivtužbom u iznosu od 100 miliona dolara.

I Dep se pomučio da se vrati poslu, ali stari nivo slave nikada više neće dosegnuti. Ma koliko se razne holivudske i druge glavešine ponašale kao da je on čist kao suza, retki žele da rizikuju s njim. Ipak, njegov status i bogatstvo pre cele priče s Amber , te činjenica da je od prvog dana njihovog višegodišnjeg sukoba imao veću podršku javnosti, definitivno su pomogli da ne bude potpuno otkazan . Radi uglavnom nezavisne projekte, svira sa svojim bendom i sve više vremena provodi na Bahamima.

Knjiga koja razotkriva detalje rata bivših supružnika

A na ovu ljubavno-sudsku agoniju podsetila je nova knjiga "Hollywood Vampires: Johnny Depp, Amber Heard, and the Celebrity Exploitation Machine" , u izdanju Dey Street Booksa. Nedavno je stigla u svetske knjižare, a napisale su je Keli Laudenberg i Makiko Holi, pokušavajući da posloži činjenice, optužbe i događaje i nekako zaključi priču. Njih dve su filmašice i izvorno su planirale da snime dokumentarac u koji bi uključile sve bitne likove. Prijatelji i saradnici Džonija Depa sarađivali su s njima sve vreme. Amber Herd bila je zainteresovana za saradnju dok je projekat bio zamišljen kao dokumentarac , ali kada su autorke promenile planove i krenule da pišu knjigu, odustala je. Zato njene strane priče nema baš previše u knjizi. Knjiga je kompilacija transkripata snimaka, intervjua, sudskih zapisnika i izjava svedoka i otkriva dosad neispričane priče iz unutrašnjeg kruga dvaju glavnih aktera, kao i mnoštvo detalja o vezi, braku i njihovoj javnoj disekciji i raspadu.

- Ljudi, prijatelji s obe strane s kojima smo razgovarali, rekli su da je među njima u početku postojala prava ljubav i da je bila iskrena - objasnila je Laudenberg za Fox News Digital. - Iako je brzo propala, pokušale smo da to utkamo u priču. I mi smatramo da je među njima postojala ljubav, posebna povezanost, što celu priču čini još tragičnijom i tužnijom.

Dep i Herd upoznali su se na snimanju filma "The Rum Diary" 2011. godine u Portoriku.

Knjiga otkriva da je Dep, kad je prvi put ugledao Herd, pomislio: "Da... To je ta... Ona bi definitivno mogla da mi dođe glave."

Poklon od 65.000 dolara i 22 godine razlike

I romansa s Herd je cvetala - on joj je poklonio konja od 65.000 dolara po imenu Peaches and Creme, kog je ona preimenovala u Arou. Konja je kupio da bi Amber mogla da jaše s njim u pauzama snimanja "Usamljenog osvetnika". Ona je njemu za 49. rođendan poklonila nož s tirkiznom drškom dug 30 cm.

- Svi muškarci s kojima izlazim su stariji od mene - rekla je u jednom intervjuu godinu dana pre nego što je upoznala Depa, kako navodi knjiga. - To je zapravo bolest, poput zavisnosti.

Dep i Herd viđali su se povremeno tokom 2012, a on se zaklinjao da neće dozvoliti da mu "neko poput nje" izmakne iz ruku. Prema knjizi, kako je veza postajala ozbiljnija, Dep se sve više udaljavao od uskog kruga porodice i prijatelja.

Kada su počele žestoke svađe

Vitkin se prisetio kako mu je Dep rekao da Herd želi brzo venčanje , jer će on snimati novi nastavak "Pirata s Kariba" u Australiji šest meseci.

- Njegova sestra Kristi i ja smo mu rekli: "Pa šta onda? Ne moraš to da uradiš!" Kristi je plakala i pokušavala da ga odgovori od venčanja. I ja sam pokušao da ga uverim da ne žuri. Sledeće što se događa - sve ide dalje. U početku sam bio u šoku, ali šta sam mogao da uradim? Da se ne pojavim na venčanju? Morao sam da budem tu za njega - ispričao je Vitkin.

- Bilo je teško to gledati jer smo ga poznavali iz prethodnih veza, i nikada nije bilo tako. Glasovi se nisu podizali. Bila je to velika razlika s Amber. Ali ako je to ono što žele, onda ih podržavate i nadate se najboljem - rekla je Džina Djuters u knjizi.