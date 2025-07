Slušaj vest

Čester Benington proslavio se zahvaljujući bendu "Linkin Park" i albumu "Hibrid Theory" iz 2000. godine. "In the End", "One Step Closer" i "Crawling" samo su neke od njihovih najpoznatijih pesama, kojima su osvojili publiku širom sveta.

Čester je rođen 1976. u Arizoni, majka mu je bila medicinska sestra, a otac policijski detektiv koji je rešavao slučajeve zlostavljanja dece. Obožavao je slušati "Depeche Mode" i "Stone Temple Pilots", a sanjao je o tome da postane njihov član. Ta mu se želja kasnije i ostvarila pa je postao frontmen "Pilots"-a.

Traumatično detinjstvo

Sa samo sedam godina doživeo je traumu nakon što ga je stariji prijatelj seksualno zlostavljao. Budući da se plašio da potraži pomoć jer je mislio da će ga optužiti da laže i da je gej trpeo je nasilje sve do 13. godine. Slučaj nikada nije prijavio policiji jer je shvatio da je njegov zlostavljač i sam žrtva nasilja. Svome je ocu sve priznao.

Roditelji su mu se razveli kad je imao 11 godina, a starateljstvo nad njim pripalo je ocu. Čester je zbog svega želeo da pobegne od kuće, a utehu i spas pronalazio je u pisanju pesama. U školi su ga takođe zlostavljali jer je bio jako mršav.

- Niko me iz moje porodice nije zlostavljao, ali zato jesu drugi ljudi iz moje okoline. Odrastao sam u disfunkcionalnoj porodicei i lako je pomisliti da je to što mi se događa normalno - rekao je u jednom razgovoru za Rolling Stone magazin.

Tako je ušao i u pakao droge, a s konzumacijom je počeo već s 13 godina. Koristio je alkohol i LSD, a kasnije je prešao na kokain i metamfetamin.

- Imao sam puno više samopouzdanja kad sam bio na drogama. Osećao sam kao da imam više kontrole nad svojom okolinom kad sam bio na drogama ili alkoholu - priznao je jednom.

Sa 17 godina počeo je živeti s majkom, a ona mu je zabranila da izlazi iz kuće nakon što je otkrila da se drogira.

Dva braka

Što se tiče ljubavnog života, Čester se dvaput ženio. Prvi brak dogodio se 1996. sa Samantom Mari Olit, s kojom je dobio i sina Dravena Sebastiana. Međutim, razveli su se kada je popularnost njegovog benda počela da raste. Iako je tokom tog braka prestao da drogira, nije se uspeo zauvek da se reši te zavisnosti pa se povremeno vraćao ovom poroku, kao i alkoholu.

Drugo venčanje usledilo je 2006., kada je oženio Plejbojevu zečicu Talindu En Bentli, s kojom je dobio troje dece. Tri godine kasnije objavio je album "Out of Ashes" s grupom Dead by Sunrise i potvrdio da je pesma "My Suffering" dobrim delom inspirisana osobnim životnim iskustvom.

Čester Benington Foto: Profimedia

- Moj se život raspadao na toliko načina. Imao sam problema s alkoholom i drogama, a istovremeno sam se razvodio - otkrio je 2009. Spomenuta pesma navodno je nastala 2005., tokom razvoda od Samante Olit.

Tragičan kraj

Čester je na kraju, 20. jula 2017. godine, oduzeo život, a pronašla ga je kućna pomoćnica. Izvori iz policije potvrdili su da se obesio u svom stanu u Los Anđelesu. Dan kasnije lekar koji je vodio obdukciju potvrdio je da je počinio samubistvo, a pored njegovog tela pronađena je poluprazna boca alkohola. Takođe je potvrdio da druge supstance nisu konzumirane. Kultni muzičar iza sebe je ostavio suprugu i šestoro dece.

Nova pevačica

Grupa Linkin Park nakon toga je bila na sedam godina dugoj pauzi, a onda su se vratili s novom pevačicom i novom pesmom 2017. godine. Tada su predstavili pevačicu Emili Armstrong i bubnjara Kolina Britaina, a nova pesma zvala se "The Emptiness Machine". Novi album "From Zero" izašao je u novembru prošle godine.

