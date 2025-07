Podsetimo, Ratajkovski je pre nekoliko godina najavila povlačenje iz sveta glume nakon što je odbila ulogu u zapaženom filmu Triangle of Sadness. Međutim, izgleda da se predomislila – i to na veliko zadovoljstvo svojih obožavalaca. Nedavno je potvrdila saradnju sa rediteljkom i scenaristkinjom Lenom Danam na novoj seriji Too Much, u kojoj tumači influenserku koju opsesivno prati bivša partnerka njenog sadašnjeg dečka.