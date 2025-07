"Molila me da je ne ostavim, govorila da je to ništa i da voli samo mene. Onda je sve negirala - čak i eksplicitne poruke koje sam pronašao. Iako je obećala da će prestati, pojavilo se još više laži i šokantnih dokaza" , napisao je.

"Dana 4. jula, jednostavan čin - naručivanje hrane za našu ćerku Elois - doveo je do nezamislivog otkrića. Deniz me optužila za korišćenje njene kartice, a u celoj zbrci je moj mobilni telefon nestao. Nakon što sam ga 20 sati tražio i nakon što me fizički napala kad sam ga tražio nazad, na kraju sam ga pronašao smrskanog u kesi za smeće, sakrivenog ispod trulog otpada. Kad sam je pitao zašto, potpuno je to negirala. Isto veče mi je poslala poruku i rekla da će podneti zahtev za razvod", otkrio je on.

"Aron me je često nasilno davio, nasilno mi stiskao glavu obema rukama, čvrsto mi stezao ruke, nasilno me šamarao po licu i glavi, agresivno mi zabijao glavu u stalak za peškire, pretio da će me ubiti, držao svoje koleno na mojim leđima do te mere da bih morala da ga molim da se skloni kako me ne bi ubio, hakovao mi je laptop i mobilni i preuzeo sve moje poruke. Često je pretio da će mi ‘slomiti vilicu‘, a onda bi plakao, molio me da ostanem i obećavao da će potražiti pomoć - što se nije dogodilo", navela je ona.