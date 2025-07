„Sa slomljenim srcem javljam svetu da smo izgubili Eamona Downesa – posvećenog muža Stelli, ponosnog oca male Bee i jednog od mojih najbližih prijatelja ikada. Počeli smo u prodavnici ploča ’89, pre nego što sam postao DJ. Pre Sweet Harmony-ja. Od kari i pomfrita u Stepneyju, do Labryntha, do trenutaka kada me je ostavljao na King’s Crossu dok sam mleo vilicu od ekstazija – to su neki od najlepših trenutaka mog života s Eamonom.“

Muzičko nasleđe koje traje „Svaki put kada pustim neku stvar iz ’89–’92, on je sa mnom. Svaki put kada vidim Bee ili pričam sa Stellom – on je tu. Svaka žurka, svaka radio emisija, svaki trenutak.

Uspeh Liquida pomogao je XL-u da preraste iz male nezavisne etikete u jednog od najvažnijih izdavača decenije, sa kasnijim izdanjima poput Music For A Jilted Generation (1994) i The Fat of the Land (1997) grupe The Prodigy – oba ogromni komercijalni uspesi u Britaniji i širom Evrope.