„ Neće biti tugovanja i prepričavanja loših trenutaka ,“ rekao je Ozi za The Times. „Važno je setiti se da mnogi ljudi u životu vide samo nesreću, pa smo mi, posebno rok zvezde poput mene, veoma srećni. Zato ne želim da moja sahrana bude tužna, želim da to bude vreme za zahvalnost. “

Ozi, poznat po svom humoru, dodao je da nije previše zainteresovan za muziku koja će biti puštana na sahrani. „Iskreno, nije me briga šta će pustiti na mojoj sahrani. Mogu da stave miks Džastina Bibera, Suzan Bojl i We Are the Diddymen ako to nekome prija,“ našalio se Ozi.