Samo devet minuta bilo joj je dovoljno da dobije Oskara. Toliko je trajala njena uloga u "Gradu iluzija", koja joj je 1952. donela nagradu za najbolju sporednu glumicu. Glorija Grejem držala je rekord skoro dve i po decenije, ali to nije ono po čemu je pamti svet šou-biznisa. Na pomen njenog imena u prvi plan izbijaju brakovi, skandali i afere, pa tek onda ostvarenja u kojima se pojavljivala.

Za razliku od većine koleginica koje su u to vreme krčile put kroz filmsku industriju i do Holivuda uglavnom stizale zahvaljujući "odskočnim daskama koje život znače" u njujorškim pozorištima, glumica Glorija Grejem nije imala mnogo prepreka na svojoj stazi slave.

Put do Brodveja olakšali su joj ugledni roditelji – otac je bio poznati arhitekta, a majka učiteljica glume. Uostalom, i rođena je "usred srede", u Los Anđelesu, u novembru 1923, sa prezimenom Holvord, koje je kasnije promenila.

Oskar za devet minuta

Iako nije bila klasična diva zlatnog doba "fabrike snova", po popularnosti ni blizu ikonama tog vremena kao što su Merilin Monro , Ava Gardner ili Odri Hepbern, Glorija Grejem predstavljana je kao velika zvezda. Ali, obavezno uz "etiketu" koja će je verovatno pratiti dok postoje kinematografija i šou-biznis – da je bila i "bad girl", ekvivalent lošem momku, i to ne u filmskom, već u najskandaloznijem mogućem smislu.

Za 15 godina uspela je da protrči kroz četiri braka: sa Stenlijem Klementsom, Nikolasom Rejom, Sajom Hauardom i Entonijem Rejom. Nikolas, priznati reditelj, navodno ju je zatekao u krevetu sa svojim sinom Entonijem. On je bio dobro građen, zgodan momak koji je izgledao starije za svoje godine. Ali, imao je samo 13. Dovoljno da pukne bruka i da se glumica nađe na udaru javnosti zbog pedofilije, iako za to nikad nije bila zvanično optužena.

Glorija Grejem doživela je "posthumnu eksploziju publiciteta" pre osam godina, kada ju je Anet Bening ovekovečila u drami "Filmske zvezde ne umiru u Liverpulu", zasnovanoj na memoarima glumca Pitera Tarnera, s kojim je bila u vezi kada je on imao 26, a ona 55 godina. Nikad nije krila sklonost ka mlađim muškarcima.

Devojka koja nije umela da kaže ne

Toni je napravio ime u filmskoj industriji, bio je uspešan producent, ali na sve u njegovom životu uticala je mnogo starija žena, koja je bila odgovorna i za njegove destruktivne zavisnosti od droge, alkohola i kockanja, kao i za česte promene raspoloženja koje su varirale od napada euforije do manije gonjenja.

Ipak, Kelsi priznaje da je njen otac voleo Gloriju do poslednjeg dana. Prisetila se i jednog od najemotivnijih trenutaka kojima je ikada prisustvovala, dok je stajala pored njegove bolničke postelje.

Sklonost prema mlađim muškarcima

Podsticala je pastorka da puši i pije alkohol sa njom. Dozvoljavala mu je da joj češlja kosu svakog jutra i da joj peškirom briše leđa nakon što bi izašla iz tuša. Da li je to proračunato radila? Verovatno.

Već je bila velika zvezda i nesumnjivo je mogla da ima vanbračnu aferu s bilo kojim starijim muškarcem. Ali, izabrala je dečaka. Tonijev život se promenio onog dana kada mu je Glorija ponudila da ga nauči kako da se ljubi. I tako je sve počelo. Otišli su do kraja.

Optužbe za pedofiliju i zavođenje maloletnika

Brak sa Rejom starijim je, najblaže rečeno, bio nestabilan. Glorija je optuživala Nika za afere, između ostalih i sa Merilin Monro, prigovarala mu zbog kockanja, a on joj je besno odgovarao. Više puta je napuštao njihov dom u Malibuu i ponovo se vraćao.

No, ni sa Tonijem nije bilo baš sve slatko i idilično. U knjizi je opisao jednu žestoku svađu tokom koje je uperila pištolj u njega, a zatim pozvala policiju tvrdeći da je njen pastorak "upravo pokušao da je siluje". Kada su policajci stigli, izvinila se i rekla da je samo preterano reagovala u žaru prepirke.

Čim je Nik čuo za neprijatnu epizodu, nije mu dugo trebalo da spoji dva i dva. Bio je direktan i pitao je sina koliko dugo spava sa Glorijom. Toni je znao da nema smisla negirati bilo šta. Mada, kasnije je shvatio da je njegov otac upravo to i želeo da čuje, jer je mesecima nameravao da se razvede. Bio mu je potreban dobar razlog.

"Godinama nismo bili u kontaktu, ali sam čeznuo za njom. Gledao sam sve njene fimove, pratio šta radi... Pozvao sam je čim sam stigao u Kaliforniju. Insistirala je da me odmah vidi. I ja sam jedva čekao. Našli smo se na uglu Lorel Kenjona i Bulevara Ventura. I dalje je vozila onaj crni kadilak", napisao je Toni u memoarima.

Alkohol, nervni slom i tužan kraj

"Kada se zaustavila, uskočio sam u kabriolet i dugo smo se grlili. Na zadnjem sedištu ugledao sam kofer i kutiju sa namirnicama. Odvezli smo se do skromnog pansiona koji sam iznajmio i raspakovali njene stvari. Nije došla u posetu od sat vremena. Došla je da ostane."

Glorija i Toni venčali su se u maju 1960. On je imao 22, a ona 36 godina. Bila je to ista velika razlika u godinama, ali ovog puta je bio punoletan. Ipak, nije im išlo. Kada im se rodio sin, pokušala je samoubistvo, a ubrzo nakon toga postala zavisna od alkohola.Doživela je i nervni slom. I Toni se borio sa svojim demonima. Kada su se rastali 1974, sudija mu je dodelio starateljstvo nad detetom zaključivši da je "on manje od dva zla".