Cveće i poruke preplavile su "Black Sabbath" most u Brod Stritu i mural posvećen bendu u ulici Nevigajšon. Ozbornu, kojem je 2019. godine dijagnostikovana Parkinsonova bolest, upravo je u svom gradu ranije ovog meseca održao oproštajni koncert. Atmosferu tuge dodatno je pojačao kombi koji je puštao najveće hitove benda, dok su se ljudi okupljali i kod paba Old Crown, gde je bend svirao u svojim počecima.

Oproštaj od idola

- Živeo je život punim plućima. Sve je radio do krajnosti i imao je najfantastičniji život koji bi iko mogao da poželi. Doneo je toliko radosti obožavaocima hevi metala - izjavio je Maršal, dugogodišnji obožavalac "Sabbath"-a, za BBC, prenosi Index .

- Bio je zaista drag čovek, veoma blage naravi. Sećam se kad je dobio zvezdu u Brod Stritu – pili smo čaj sa njegovim tetkama i bio je divan prema njima. To nije bio onaj Ozi koji odgriza glave šišmišima, kakvog svet poznaje - rekao je Simpson za BBC.

Hitna pomoć slala helikopter u noći kad je umro

- Sa više tuge nego što reči mogu da izraze, moramo da saopštimo da je naš voljeni Ozi Ozborn preminuo jutros. Bio je sa porodicom i okružen ljubavlju. Molimo sve da poštuju našu privatnost u ovom trenutku - navedeno je u saopštenju koje je potpisala njegova porodica, prenosi The Sun.

- Možemo da potvrdimo da je naš helikopter bio upućen kako bi pružio naprednu negu za kritične slučajeve blizu mesta Čalfont Sent Džajls - potvrdio je portparol službe MailOnline i dodao da je helikopter sleteo u dvorište Ozijeve vile, kao i da su specijalizovani bolničari bili na licu mesta dva sata. Nažalost, nisu uspeli da mu spasu život.

Poslednji dani

Ozi je postao poznat kao „Princ tame“ tokom svoje karijere duge šest decenija, zahvaljujući scenskim nastupima koji su mu doneli legije obožavalaca teškog roka. Neposredno pre smrti, izvođač hita "Changes" govorio je o strogom zdravstvenom nadzoru i redovnim medicinskim pregledima .

- Stalno treniram, sedam dana u nedelji. Imam jednog tipa koji praktično živi sa mnom i idem u krevet u sedam. Nekada sam morao da uzimam šaku tableta za spavanje. Sada ne uzimam ništa. Krvni pritisak mi mere 15 puta dnevno. Imam ovaj uređaj na prstu. To je monitor koji pokazuje moj puls - rekao je Ozi u svojoj emisiji Sirius XM u maju pa dodao:

Kontroverzni nastupi

Takođe je na turneji osamdesetih godina sa ozloglašenim bendom "Mötley Crüe" ušmrkao red mrava. Van bine, roker je punio novinske stupce i zbog bizarnih pojavljivanja, kao što je trenutak kada je urinirao na spomenik kod Alama (Cenotaph at the Alamo) dok je nosio jednu od Šeroninih haljina. Ona je navodno sakrila njegovu odeću u pokušaju da ga spreči da izađe – ali je on ipak izašao i bio zabranjen u San Antoniju na deset godina. Iako bi takvo ponašanje neke umetnike sklonilo iz javnosti, Ozi je postao šarmantni buntovnik koji je osvojio srca fanova širom sveta.